Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin kuruluşunun 8. yılında 720 bin üyeye ulaştığını söyledi.

Erbakan, partisinin Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbakan, Şanlıurfa'da partisine olan ilginin artarak devam ettiğini belirtti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Erbakan, partisinin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin 23 Kasım 2018'de kurulduğunu ve üye sayısının 720 bine ulaştığını vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Çok büyük mesafe kaydettik. İman, azim ve aşkla yürüyerek Yeniden Refah Partimizi kurduğumuzda etrafımızda bir avuç insan vardı. Bugün partimiz 720 bin üye sayısına ulaştı. Önce 1 milyon hedefine ardından da iktidar hedefine hep birlikte ulaşacağız. Yerel seçimlerde aldığımız yüzde 7 oyla Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdik. Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. Bu yolu yürürken iktidar gücüyle yürümedik, medya gücüyle yürümedik, dış güçlerin yardımıyla yürümedik, holding patronlarının desteğiyle yürümedik, arkamızdan estirilen rüzgarlarla yürümedik. Biz bu yolu siz dava erlerinin gayreti ve fedakarlığıyla yürüdük. Allah sizlerden razı olsun. Milli Görüş'ün bereketiyle yürüdük, Erbakan Hoca'mızın bereketiyle yürüdük, Cenabıallah'ın izni ve inayetiyle yürüdük. İnşallah bundan sonra daha da hızlı koşacağız. Önce 1 milyon hedefine ardından da iktidar hedefine hep birlikte ulaşacağız. Zafer Milli Görüşçülerindir ve zafer yakındır diyorum."

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise katılımından dolayı Erbakan'a teşekkür ederek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Erbakan'ın konuşması esnasında kalp krizi geçiren bir katılımcı salonda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.