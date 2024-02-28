Yeniden Refah Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen, "Battalgazi de gençler kararlı. Biz bunların karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, kazanacağız" dedi.
YRP Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen, 6 Şubat depremlerinden beri Malatya'da ve bölgede halkın yanında olduklarını ifade ederek, "Devletin imkanlarını kullanmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden siyaset yapıyoruz. Depremin en ağır yıkımını yaşayan Malatyalılara verdikleri sözü yerine getiremeyenlerin, verdikleri sözü tutamayanların değil 5 yıl için, 5 gün için bile verecekleri hiçbir sözün kıymeti olamaz, değeri yoktur" ifadelerine yer verdi.
Geçen, önceliklerinin Malatya ve Battalgazi olduğunu da ifade ederek, "Halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Halkımızı da bunu gördü ve bizlere destek olmaya karar verdi. Bundan rahatsızlık duyanlar var. Yıllardır alternatifsiz olarak tek kale siyaset maçı yapanlar karşılarında Yeniden Refah Partisini ve bilinçli gençleri görünce, geçmişte karşılarından olanlarla kol kola girmeye başladılar. Battalgazi de gençler kararlı. Biz bunların karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, kazanacağız. Yeniden Refah Partisi'nin yükselişini kimse engelleyemeyecektir" diye konuştu. - MALATYA
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