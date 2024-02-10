Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 747 belediyede partisinin adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cemal Arıkan başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda belediye başkan adaylarını ve seçim beyannamesini açıkladı. Erbakan, seçim beyannamelerinde 'ahlaklı belediyecilik' vurgusunun yer aldığını belirtti. Erbakan, "1989 yerel seçimlerinde elde ettiğimiz başarılar 1994'te bu ülkenin en büyük şehirlerini yönetmemize vesile oldu. Bu yönetime başlamamız, milletimizin sosyal belediyeciliği ve efsane hizmetlerimizi tanımasına vesile oldu. Yerel yönetimlerdeki bu hizmet anlayışımız ve başarılarımız, 54'üncü hükumetin kurulmasına zemin hazırlayarak, Milli Görüş'ü iktidara taşıdı. 54'üncü hükumet, Cumhuriyet tarihinde altın harflerle yazılan Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükumeti olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Milletin, birbirinden farklı görünse de uygulama olarak aynı olan 3 belediyecilik anlayışına mahkum edilmek istendiğini vurgulayan Erbakan, bunların rant belediyeciliği, heykelci belediyecilik ve örgütçü belediyecilik olduğunu belirtti. Fatih Erbakan, "Bu 3 tip belediyecilik, yönetimdeki ahlak sorununun bir sonucudur. Milletimiz yıllardan beri tercih yaparken iyiyi bulmak yerine kötünün iyisini tercih etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Yıllardan beri Türkiye'yi yöneten ve siyaset yapan siyasi anlayışlar, milletimizin önüne yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını koyamamış" dedi.

'BELEDİYELERDEKİ BAŞARI, İKTİDAR YOLUNU AÇACAK'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde elde edeceği başarının yepyeni bir sayfayı açacağını aktararak, "31 Mart seçimlerindeki zaferimiz ve arkasından belediyelerde ortaya koyacağımız başarı ve hizmetler, 2028'te Yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak ve bu da milletimizin ve bütün İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır. İnşallah 85 milyon insanımızın özlem duyduğu, hak ettiği ahlaklı ve adil yönetimi tarihimizden aldığımız güçle milletimizden aldığımız destekle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra, İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında olduğu 25'i büyükşehir, 45'i il, 556'sı ilçe ve 121'i belde olmak üzere toplam 747 belediyenin adayları açıklandı. Fatih Erbakan, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemal Arıkan olduğunu belirtti.