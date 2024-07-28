Yeniden Refah Partisi Erzurum'da istihdam ve sağlık hizmetlerini desteklemeyi planlıyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum'da istihdam ve sağlık hizmetlerini desteklemeyi planlıyor

Yeniden Refah Partisi Erzurum\'da istihdam ve sağlık hizmetlerini desteklemeyi planlıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya gelerek, şehrin ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yerlere gelmesi için istihdamı geliştirici yatırımların yapılması ve sağlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Geyveli, Erzurum'un zorlu iklim koşulları ve yüksek maliyetler nedeniyle teşvik edilmesi gerektiğini belirtti ve parti olarak bu konuda plan ve projelerinin hazır olduğunu söyledi.

28.07.2024 14:17
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi.

Erzurum'un hem tarih içindeki konumu hem de bu gün ki şartlarda kıymetli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, "Ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yerlerde olması gereken Erzurum bir çok açıdan gerilemiş durumda. Bu anlamda mutlak suretle istihdamı geliştirici yatırımlar yapılmalı, desteklenmelidir. Şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak bunu önemsiyoruz. Erzurum sağlık hizmetleri açısından da bölgenin merkezi konumunda. Şehre bu konuda da pozitif ayrımcılık yapılmalı, destekler verilmelidir. Erzurum iklim açısından zorlu bir coğrafyaya sahip olduğu herkesin malumu. Burada maliyetler ve gider kalemleri fazla. O yüzden de hem insanların hem de yatırımcıları teşvik edilmesi şart. Parti olarak bununla alakalı plan ve projelerimiz hazır. " diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Erzurum'da istihdam ve sağlık hizmetlerini desteklemeyi planlıyor - Son Dakika

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