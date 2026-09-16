Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramankazan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramankazan'da ziyaretlerde bulundu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramankazan\'da ziyaretlerde bulundu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramankazan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramankazan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak partisinin yeni ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Erbakan, burada yaptığı açıklamada, Kahramankazan'ın tarım alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra son dönemdeki sanayileşmesiyle de önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

İlçenin "Kahraman" ünvanını almasının ardından öneminin daha da arttığını dile getiren Erbakan, "Hem bu sebepten dolayı hem de ilçe binamızın açılışını yapmak için böyle bir program düzenledik." dedi.

Erken seçimle ilgili soru üzerine Erbakan, "Erken seçim önümüzdeki sene diyebileceğimiz kadar yaklaştı. Dolayısıyla zamanında yapılsa bile son derece sınırlı bir zaman kaldı. Bu sebeple biz her pazar seçim olacakmış gibi Türkiye genelinde, bugün burada yaptığımız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin seçimlerde aldığı oy oranlarına ve üye sayısına dikkati çekerek, "Biz tabii Yeniden Refah Partisi olarak 500 bin civarında bir üye ile yüzde 7 oy aldık. 260 bin üye ile de yüzde 3 civarında bir oy almıştık 2023 seçimlerinde. Bu açıdan baktığınızda üye sayımızın yaklaşık 7 katı kadar oy alıyoruz. Dolayısıyla bizim bir baraj sorunumuz, kaygımız yok." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen parlamento seçimlerine yönelik ittifaklara kapıyı kapatmadıklarını belirten Erbakan, seçmen tabanı ve söylemleri birbirine yakın partilerin bir araya gelmesinin siyasi bir sinerji oluşturabileceğini söyledi.

Erbakan, daha sonra 29 Mayıs ve Gazi Mustafa Kemal caddelerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretleri sırasında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası bir çocuğun ailesiyle görüşen Erbakan, aileye destek sözü verdi.

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın taksicilik yapan babası ve Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Erbakan, ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
KahramankazanFatih ErbakanPartilerPolitikaRefahSon Dakika

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