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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Seçimde kendi adaylarımızla gücümüzü göstermek istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Seçimde kendi adaylarımızla gücümüzü göstermek istiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Seçimde kendi adaylarımızla gücümüzü göstermek istiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi olarak beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz.

03.02.2024 14:54
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi olarak beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Seçimde kendi adaylarımızla gücümüzü göstermek istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Seçimde kendi adaylarımızla gücümüzü göstermek istiyoruz - Son Dakika
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