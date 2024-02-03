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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan\'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'na destek verdiklerini ancak mutabakat metninin tersine icra edildiğini belirtti.

03.02.2024 14:45
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde mutabakat metnimizi ortaya koyarak temel prensiplerimizden ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içinde olmadık. Bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs Seçimi için mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine, mutabakat metnini tersine icra edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması - Son Dakika


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