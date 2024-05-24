Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya\'da gazetecilerle buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ilçelere teşekkür ziyareti yaptıklarını ve Konya'da önemli seçim başarısı yaşadıklarını dile getirdi. Erbakan, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin olarak, hayvanların toplanması ve modern merkezlerde yaşatılması gerektiğini vurguladı.

24.05.2024 14:11
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu.

Erbakan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ilçelere teşekkür ziyareti yaptıklarını ifade etti.

Yüksek oy aldıkları ilçelerde teşkilat ve halkla buluştuklarını aktaran Erbakan, Konya'da önemli seçim başarısı yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız"

Bir gazetecinin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partili belediyelerimizde seçim öncesinde, beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi hedefimiz, bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak, bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek. Projemiz, veterinerler ve uzmanlar gözetiminde merkezlerde, 24 saat internet üzerinden canlı yayınla takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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