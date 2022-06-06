Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var"

06.06.2022 12:18
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok. 'Önce millet' anlayışı, 'önce ezilenler, önce mazlumlar' anlayışı var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok. 'Önce millet' anlayışı, 'önce ezilenler, önce mazlumlar' anlayışı var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, öğle saatlerinde geldiği Sakarya'nın ünlü Çark Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Sakarya İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi ve Gençlik Şöleni'nde misafirlere hitap etti.

"Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır"

Erbakan, iktidara geldiklerinde ekonomiyi düze çıkaracak projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Yeniden Refah iktidarında borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, kemer sıkma yok, acı reçete yok 'İmtiyazlılara kaynak aktaracağım' diye milletin suyunu sıkıp çıkarmak yok. Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var, 'Önce millet' anlayışı, 'önce ezilenler, önce mazlumlar' anlayışı var. Memura işçiye emekliye yüzde 100 maaş zammı var. Engelli ve emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması var. EYT mağdurlarına emeklilik hakkı var. Atanamayan öğretmenlere atama var. Gardiyan devlet değil, millet hizmetkarı, garson devlet anlayışı var. Sadece iktidara yakın olanlara değil herkese refah var. Çünkü biz Milli Görüş'üz, çünkü biz Yeniden Refah'ız. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. İhale için, makam mevkii için, şöhret için değil, -halka hizmet Hakk'a hizmettir- şuuruyla çalışan Milli Görüş kadrolarımız hazır."

"Şeker fabrikalarını satarken aklınız neredeydi?"

Dünyada tarımda kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olan Türkiye'nin yanlış tarım politikaları sonucu ithalata bağımlı hale getirildiğini savunan Erbakan, "20 yıllık iktidarın sonucu en temel tarım ürünlerini bile ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Şimdi de bakanlığın açıkladığına göre 400 bin ton pancar şekeri ithal edilecek. Üstelik de gümrük vergileri sıfırlanmış. Hiçbir vergi alınmayacak, hiçbir maliyete katlanılmayacak. Yahu bu ithalatı yapmadan önce geçtiğimiz senelerde Türk Şeker fabrikalarının kamuya ait 25 şeker fabrikasının 14 tanesini satarken aklınız neredeydi? 5 tane şeker fabrikasını 295 milyon dolara sattı, şimdi bir senede 320 milyon dolarlık şeker ithalatı yapacakları meydana çıkıyor. Kamunun şeker fabrikalarının üretim kapasitesini yüzde 50'nin altına düşürdüler, 14 şeker fabrikasını sattılar. Pancar üreticisine kota koydular. Nişasta bazlı şekerin kotasını cumhurbaşkanı kararıyla arttırdılar. Bütün bunların sonunda Türkiye şekerini dahi ithal edecek duruma düştü. Bu nasıl iktidar Allah aşkına? Kendi çiftçimiz, kendi köylümüz borcunu ödeyemediği için traktörünü haczederken, Amerikan Cargill şirketine özel vergi muafiyeti çıkarıyorlar. Böyle milli bir iktidar olur mu?" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
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Fatih Erbakan: Ekonomiyi düze çıkaracak projelerimiz hazır Fatih Erbakan: Ekonomiyi düze çıkaracak projelerimiz hazır Erbakan: Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak Erbakan: Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak
Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: 'Yeniden Refah iktidarında önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var" - Son Dakika
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