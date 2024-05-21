Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: İsrail\'in saldırıları ilk kez net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzere

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararının tarihi nitelikte olduğunu ve İsrail'in saldırılarının ilk kez net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzere olduğunu belirtti.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç, helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için taziye diledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, "Lahey'de çıkacak sonucu yakından takip ediyor, yaşananların zalimin yanında kar kalmayacağına inanıyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından alınan karar tarihi nitelikte bir karardır. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden 40 binden fazla çoğu çocuk olmak üzere masum sivilin ölümüne neden olan saldırıları ilk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzeredir." diye konuştu.

Kılıç, kontrolsüz göç politikalarının hızla düşen doğurganlık oranları nedeniyle gelecek yıllarda büyük problemlere sebebiyet vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de evliliklerin azaldığını ve boşanmaların arttığını, doğurganlık hızının düştüğünü aktaran Kılıç, "Bunun yanında kimsenin sayısını tam olarak bilmediği sığınmacıların nüfusunda hızlı artışlar yaşanıyor. Bu durum Türkiye'nin nüfus denklemini bozmaktadır." açıklamasını yaptı.

Kılıç, kamuda tasarruf uygulamalarını yakından takip ettiklerini de belirterek, sözde değil özde tasarruf önlemlerini beklediklerini kaydetti.