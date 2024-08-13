Yeniden Refah Partisi\'nden Seçilen Belediye Başkanlarına Siyasi Şantaj İddiası

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde milletimizin hür iradesiyle Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler" diye konuştu.

"Milletin iradesini yok sayanları millet affetmeyecektir" diyen Erbakan, "Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partisi'nin yükselişini asla durduramayacaktır" ifadelerini kullandı.