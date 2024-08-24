Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya Güven Tazeledi

Politika

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı olağan kongresinde mevcut başkan Halil İbrahim Kaya yeniden seçilerek güven tazeledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı olağan kongresi gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Ahmet Aslan'ın yaptığı kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe ve aynı zamanda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Halil İbrahim Kaya, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Kaya, "Biliyorsunuz ki bu yola çıkarken ilk çoban ateşini belediye başkanımızın baba ocağından yakarak başlamıştık, her anımızda sabır çekerek sandıkta bitirdik. Bazen zorlandık hep beraber çok çalıştık. Gidilmedik ev bırakmadık hatta bazen de horlandık. Ama asla yılmadık toplanacak üye bile bulamadığımız zamanlar oldu sabır ettik. Çok şükür bugün 248 üyeye ulaştık. Büyümeye ve milli görüş davasına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye koşacağız" dedi.

Halil İbrahim Kaya başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu: Deniz Ersoy Argaç, Aydın Yavuz, Hüsamettin Kara, Emine Çimen, Ethem Uğurlu, Önder Gülmez, Mehmet Sarıtaş, Doğan Tokkaş, Himmet İşlek, Özcan Şentürk, Metin Çimen ve Mehmet Ali Sarı.

Kongreye Selendi Belediye Başkanı Mutat Daban, Manisa İl yönetim kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Aslan, Ramazan Akar ve Mehmet Baki Çelik ile Belediye Meclis üyeleri ve delegeler katıldı. - MANİSA