İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk sözler: Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayan savcılık, sanığın 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı erteledi.

"BU BİR ADELET DAVASIDIR"

Karar sonrası İmamoğlu, ilk açıklamasını sosyal medya aracılığıyla yaptı. İmamoğlu, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.