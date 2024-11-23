İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanırken, şehirde protesto gösterileri düzenlendi.
Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giderek skandal açıklamalara imza atan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Birsen Orhan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırıp, Tunceli halkını sokağa davet etmişti.
Son Dakika › Politika › Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı - Son Dakika
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