Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı

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Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" şeklinde skandal açıklama yapan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan gözaltına alındı.

23.11.2024 19:33
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanırken, şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKAN GÖZALTINDA

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binası önüne giderek skandal açıklamalara imza atan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Birsen Orhan polis ekiplerince gözaltına alındı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞTI

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." diyerek herkesi 'mücadeleye' çağırıp, Tunceli halkını sokağa davet etmişti.

Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı

Tunceli Belediyesi, Birsen Orhan, Cevdet Konak, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Dersim, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sedat Gürün:
    Eş başgan ne anlama geliyo aponun eşimi oluyo yani ?? 69 13 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    Terörle baglantisi olan herkesin mevki ve makamları ne olursa olsun vatandaşlıktan çıkartılıp tüm hakları ellerinden alınıp sınırdışı edilmeli... 71 8 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bunlar nasıl rezil insan, tıkayın içeri belki olmayan akılları yerine gelir. Başlarına bir şey gelmeyeceğini bildikleri için umurlarında değil. Bu nasıl iştir anlamak mümkün değil. Çok yazık. 56 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    atın içeri bu tipleri bu ne ya 45 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    CEHAPE Lİ GEÇİNEN LAİKLER BAKIN BERABER DEMLENDİĞİNİZ DEMLİ EŞBAŞKAN ATATÜRKÜN 1938 DE SOYKIRIM YAPTIĞINI SÖYLÜYOR SİZDEN HALA BİR SES SEDA YOK NE OLDU DİLİNİZİMİ YUTTUNUZ 45 3 Yanıtla
  • Didyma:
    Atın zindana, gitsin amerikada yapsın bölücülüğünü 38 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YOLU NE ZAMAN OLURSA OLSUN TEROR ILE KESISEN KIMSE DEVLET YONETIMINDE OLMAMALIDIR. FETO DAHIL 34 4 Yanıtla
  • Mehmet Simsek:
    meclisteki ler ne olacak onlarada bi kayyum yokmu 26 3 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Osbu hain haddini bileceksin Atatürk’ün yaptığı hainlere haddini bildirmekti ama anlaşılıyorki hala akıllanmamışlar 14 1 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    Terörün başı hükümet 2 12 Yanıtla
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