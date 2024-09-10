Yeşilyurt Belediye Başkanı Suluköy Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Suluköy Mahallesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Suluköy Mahallesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Suluköy Mahallesini ziyaret ederek mahalle muhtarı ve sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Kırsal yaşam alanlarının gelişmesi ve kalkınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Geçit, vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

10.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Suluköy Mahallesini ziyaret ederek mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Kırsal yaşam alanlarımızın nitelikli ve güzel yaşam koşullarına sahip olması Yeşilyurt'umuzun her alanda kalkınması ve gelişmesi adına büyük önem taşıyor. İlçemizin temel sorunları çözülene kadar bize dinlenmek yoktur, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyerek her yaşta mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, göreve geldiği ilk günden beri gelişim ve kalkınma süreçlerine ayrı bir önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Suluköy Mahallesinde yapımı devam eden cami inşaatının yanı sıra bölgede ki diğer alt ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Geçit, daha sonra mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle verimli bir toplantı yaptı.

Suluköy'e yapılacak yeni hizmetlerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Geçit, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacaktır. Göreve geldiğimiz günden beri uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına kadar gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz. Merkez mahalleler ile kırsal mahalleler arasında hizmet eşitliğini sağlayacağız, bütün yaşam alanlarımız aynı düzeyde gelişmesine önem vereceğiz. Bugünde ilçemizin şirin beldelerinden olan Suluköy'e geldik, burada yapımı devam eden cami inşaatını inceledik, yetkililerden bilgiler aldık. Mahallemizde bugüne kadar yapılan yatırımları inceledik, bununla birlikte yeni yapılacak hizmetler konusunda hemşehrilerimizle gayet güzel ve verimli bir toplantı yaptık. Belediyemizden istenen talep ve çalışmalarımızı programımıza aldık. Daha güzel bir Yeşilyurt için ortak akıl ve iş birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber çalışacağız. Bizleri güler yüzleri ile karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Suluköy Mahallesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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