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Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerindeki Kurslara Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerindeki Kurslara Yoğun İlgi

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında hizmete sunduğu Yeşilkonaklar, Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerinde açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurslara katılan vatandaşların çalışmalarını inceleyerek, belediyenin sosyal ve kültürel belediyecilik alanındaki çalışmalarının vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Kurslarda verilen eğitimlerle vatandaşlar hem hobi ediniyor hem de meslek sahibi olma imkanı buluyor. Başkan Çınar, kurslara olan ilginin mutluluk verici olduğunu ifade etti ve belediyenin sosyal sorumluluk projeleriyle herkesin hayatına güzel dokunuşlar yaptığını vurguladı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerindeki Kurslara Yoğun İlgi
23.01.2024 - 14:31,
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Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlar kapsamında ilçenin dört bir tarafında hizmete sunduğu Yeşilkonaklar, Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerinde açılan sosyal, kişisel ve fiziksel gelişime yönelik kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına katılan vatandaşların çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımıza her alanda dokunan işler yaparak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın hem deprem stresinden uzaklaşmalarına hem de kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyoruz" dedi.

Yeşilyurt İlçesinin kültürel ve sanatsal yönden güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak ve her yaştan vatandaşın daha fazla sosyalleşmesi, var olan yeteneklerini ön plana çıkarması ve meslek sahibi olması hedefiyle hizmet veren eğitim merkezlerinde usta öğreticiler tarafından verilen kurslar vatandaşlardan tam not alıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gözetiminde verilen eğitimlerle kursiyerlerin kimi hobi ediniyor, kimisi meslek sahibi oluyor, kimisi ise kişisel gelişim kurslarıyla geleceğe hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilkonaklar, Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerini sık sık ziyaret ederek kurslar hakkında yetkililerden bilgiler alıp kursiyerlerin taleplerini bire bir dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara dini, ahlaki ve değerler eğitimlerin verildiği Erdem Okuluna katılan miniklerle bir araya gelip hem sohbet edip hem de hediyeler dağıtan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla açılan biçki, dikiş ve nakış kursunda üretilen el emeği göz nuru eserleri inceledi. Kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Çınar son olarak Kuran-ı Kerim Kursunu ziyaret ettikten sonra kurs yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.

Hobi ve meslek edindirme kurslarına olan ilginin mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Çınar, sosyal belediyecilik anlayışı ile yapılan çalışmaların insanlar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu vurguladı.

Sosyal ve kültürel belediyecilik alanında hayata geçirdikleri yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle 'Herkesin ve Herkesimin Belediyesi' olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, " İlçemizin muhtelif bölgelerindeki Yeşikonaklarımız, Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizle herkesin hayatına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik Erdem Okullarımız, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik açtığımız hobi ve meslek edindirme kurslarımıza gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketlerinde sonra bu tür kurslar sayesinde vatandaşlarımızı deprem stresinden ve olumsuzluklarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kurslarımız sayesinde hem yeteneklerini geliştiriyor hem de yeni beceriler kazanıyor, meslek edinerek aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kursiyerlerimiz nezih ve güzel ortamlarda üretiyor, sosyalleşiyor, mutlu oluyorlar, bununla birlikte yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal hayatlarını daha hareketli hale getirmiş oluyorlar. İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımıza da hobi kazandırıyoruz. Kurslarımıza gösterilen ilgi hepimizi mutlu ediyor. Hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılayabilmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bizlerde kurslarımızı sık sık ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz hem de talepleri bire bir öğrenip kurslarla birlikte kat ettikleri yolu yakinen gözlemlemiş oluyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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