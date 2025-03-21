Yeşilyurt\'ta Taziye Evleri Projesi hayata geçiyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim vaatlerinden olan 'Taziye Evleri' Projesi, Yeşilyurt'un 10 farklı mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Hayırseverlerin destekleriyle inşa edilecek olan taziye evleri için tespit edilen alanları inceleyen Başkan Geçit, "İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve geleneklerimizi yaşatacak taziye evlerini teker teker hizmete sunacağız" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Birim Müdürleriyle birlikte 'Taziye Evi' projesinin uygulanacağı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt'ta tespit ettikleri 10 farklı noktaya hayırseverlerin destekleriyle Taziye Evleri inşa edeceklerini ifade eden Başkan Geçit, çok amaçlı alanları ve işlevsel yapısıyla modern bir ortamda hizmete sunulacak olan taziye evleri sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlara en zor zamanlarında destek olacaklarını ifade etti.

31 Mart 2024 yılındaki seçimlerde vatandaşlara sözünü verdikleri 'Taziye Evleri' projesini ilçeye kazandırmak için çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Ebedi ve nihai yolculuğuna uğurladığımız büyüklerimizin, komşularımızın ve sevdiklerimizin akrabalarını teselli etmek, onların üzüntülerine ortak olmak inancımızın ve millet olmamızın bir geleneğidir. Geçen yıl ki seçimler öncesinde vatandaşlarımıza 'Taziye Evleri' kuracağımıza yönelik sözler vermiştik. Yakınlarını kaybeden hemşehrilerimizin taziyelerini modern ve temiz bir ortamda kabul etmeleri için ilçemizin 10 farklı noktasına taziye evleri kurarak ilçemizin temel ihtiyaçlarından bir tanesini daha gidermiş olacağız. Taziye evlerimizi kuracağımızın alanları detaylı olarak inceledik, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle fikir alış verişleri yapıyoruz. Hayırseverlerimizle işbirliği halinde hizmete sunacağımız taziye evlerimiz çok amaçlı ve işlevsel yapısının yanı sıra modern ve düzenli yapısı ile ilçemize ayrı bir değer katacaktır" dedi.

Başkan Geçit, taziye evlerinde taziyelerin kabul edileceği salonun yanı sıra mutfak, mescit, lavabo ve tuvalet bölümlerinin yer alacağını ifade ederek, " İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve geleneklerimizi yaşatacak taziye evlerini teker teker hizmete sunacağız. Bu önemli projenin hayata geçirilmesiyle birlikte mahallelerimiz, daha nezih ve ferah taziye evlerine kavuşacaktır. Bu ve benzeri projelerimizle şehrimizin ve ilçemizin yeniden ayağa kalkması, toparlanması ve şehir hayatının normalleşmesine katkı sunmuş oluyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızı kışın soğukta, yazında sıcakta taziyelerini kabul etmelerinin önüne geçmiş olacağız. Taziye evlerimiz şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA