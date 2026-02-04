Başkan Geçit: "5 Şubat\'ta Beylerderesi\'nde gençlik bayrak yürüyüşü düzenleyeceğiz"

Yeşilyurt Belediyesi, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. "Tek Bayrak, Tek Vatan" temasıyla düzenlenecek Gençlik Bayrak Yürüyüşü, 5 Şubat Perşembe günü saat 11: 00'de Beylerderesi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yaptığı açıklamayla tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, milli değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberlik ruhunun genç nesillere aktarılması amacıyla "Tek Bayrak, Tek Vatan" temalı Gençlik Bayrak Yürüyüşü düzenleyecek.

5 Şubat Perşembe günü saat 11: 00'de Beylerderesi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek yürüyüşte, gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaş Türk bayraklarıyla Beylerderesi Şehir Parkı'nda bir araya gelecek. Coşku ve heyecanın ön planda olacağı etkinlikte, milli birlik mesajları verilecek olup, öğrenciler tarafından vatan ve bayrak temalı şiirler okunacak.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bayrağımız, vatanımız ve milletimiz ortak paydamızdır. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek, gençlerimizle omuz omuza yürümek bizim için büyük bir anlam taşıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde 5 Şubat Perşembe günü saat 11: 00'de Beylerderesi Şehir Parkı'nda düzenleyeceğimiz 'Tek Bayrak, Tek Vatan' temalı Gençlik Bayrak Yürüyüşü'ne tüm hemşerilerimizi ve özellikle gençlerimizi davet ediyorum. Bayrağımızla yürüyelim, coşkuyu birlikte yaşayalım" dedi.

Başkan Geçit, gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını ifade etti. - MALATYA