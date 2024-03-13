Yıldırım: "Suya yüzde 44 indirim yapacağız"

Politika

YRP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, göreve geldiklerinde suyya yüzde 44 indirim yapacaklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve beraberindeki partililer, Yeşiltepe Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Yıldırım, Galericiler Sitesi'ndeki tüm esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret ederek, destek isteyip, sohbet etti. Bilal Yıldırım, kafeleri de ziyaret ederek, gençlerle selamlaştı.

Yıldırım, göreve geldikleri an içme suyuna yüzde 44 indirim uygulayacaklarını belirterek, "Ulaşımda şehrimize yeni gelen öğrencilere 1 yıl ücretsiz hizmet vereceğiz. Esenlik tanzim satış olarak hizmet verecek. Esenlik daha ucuz ve daha kaliteli olacak. Bizimle birlikte Malatya sosyal belediyeciliğin şehri olacak" dedi.

"1 yılda orta hasarlı binalara çözüm bulamayanlar, 100 yıllık plan yapamaz"

Malatya'da rezerv alanlarının neresi olduğuna dair kamuoyunun da bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, son olarak Söğütlü Camisi'nin yerinin değiştirilme olayına da sıcak bakmadıklarını söyledi. Şehrin imarını halka açık bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Malatyalılar, 20 yılda bu şehri enkaza çevirenlere yetki vermemeli. 1 yıldır orta hasarlı binalar için bir çözüm ortaya koyamayanlar, 100 yıllık bir şehir planı ortaya koyabilir mi? Arsası ve parası olduğu halde tek katlı evini yapmak isteyen vatandaşa daha izin veremeyenler, değil bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu şehrin tabelasını bile değiştiremezler. Bunların değişim anlayışı sadece isimleri değiştirmektir, onların bu şehri değiştirmek gibi bir derdi yoktur." diye konuştu. - MALATYA