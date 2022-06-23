Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü - Son Dakika
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Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü

23.06.2022 16:51
Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü

AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün İlçesinde yanan ahırda 10 hayvanı telef olan vatandaşın zararını karşılama sözü verdi.

AK Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün İlçesinde yanan ahırda 10 hayvanı telef olan vatandaşın zararını karşılama sözü verdi.

Ak Parti Gurup Başkanı İsmet Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve beraberindekiler Sivas'ın ilçesinde bir takım inceleme ziyaretlerde bulundular. Yılmaz ilçe halkı ile temaslarda bulunup talepleri dinledi. Yılmaz ayrıca Gürün ilçesi Şuğul Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde ahırı yanan ve 10 büyük baş hayvanı telef olan Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, Yıldırım'a zararının karşılanacağı sözünü verdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İsmet Yılmaz, Hisarcık, AK Parti, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü - Son Dakika
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