Yılmaz\'dan Fındık Üreticilerine Destek Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, 600 rakımın üzerindeki yerlerde zirai don yaşanmasına ilişkin, "Üreten, memleketine katma değer sağlayan bir şehir olacaksak kendi ürünümüze sonuna kadar sahip çıkalım diyorum." dedi.

Yılmaz, Altınordu ilçesindeki Tahıl Pazarı mevkisinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ordu, Giresun, Samsun ve batı bölgelerindeki üreticilerin ana sıkıntılarının kahverengi kokarca olduğunu belirten Yılmaz, "Henüz gecikmeden önümüzdeki günlerde ilaçlamanın ikinci kısmına geçme mecburiyeti var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ordu'da 600 rakım altındaki bölgelerde kahverengi kokarca, 600 rakım üzerindeki yerlerde de fındıkta zirai don yaşandığını söyledi.

Kahverengi kokarcanın il genelinde görüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Gürgentepe sınırına dayandı. Kokarca, Fatsa'nın, Ünye'nin, Terme, Çarşamba sahil boyu ve batı bölgesine de geçti. Giresun'da da var, Trabzon'da da var. Halbuki biz bunun tedbirini alabilirdik. Öngördük, tedbirimizin de nasıl olacağını söyledik." dedi.

Yılmaz, Ordu ve bölge için fındığın önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Üreten, memleketine katma değer sağlayan bir şehir olacaksak kendi ürünümüze sonuna kadar sahip çıkalım diyorum." ifadelerini kullandı.