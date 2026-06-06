Yılmaz: Eşitlik ve Onur Vurgusu - Son Dakika
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Yılmaz: Eşitlik ve Onur Vurgusu

Yılmaz: Eşitlik ve Onur Vurgusu
06.06.2026 13:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal algılar konusunda insan onuruna dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Eşitlik ve Onur Vurgusu - Son Dakika

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