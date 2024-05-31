Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Vatandaşlarla Buluşuyor

Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yılmaz, "Erişilebilir ve yaşanabilir bir Şehitkamil için el birliğiyle dayanışma içinde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın desteği ve katılımıyla daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Umut Yılmaz, Karşıyaka bölgesinde bulunan Hacıbaba ve Eydibaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflarla buluştu, yolda karşılaştığı yurttaşlarla selamlaşıp sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnafın ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan öğrenen Başkan Yılmaz, yapılan ziyaretlerin yerel yönetim ile halk arasındaki bağı güçlendirdiğini ve sorunlara daha hızlı, etkili çözümler bulunmasına katkı sağladığını aktardı. Yılmaz, vatandaşlarla kurduğu samimi iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti.

"Dayanışma içinde çalışıyoruz"

Ziyaretler sırasında açıklamada bulunan Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Vatandaşlarımızla gönül gönüle vererek hizmet üretme gayretindeyiz. Her bireyin sesine kulak veriyor, ihtiyaçlarını yakından tespit ediyor ve mahallelerimizin sorunlarına tek tek çözümler üretiyoruz. Amacımız, Şehitkamil'in her köşesinde daha iyi yaşam şartları sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bu doğrultuda, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor, yerinde gözlemler yapıyor ve çözüm önerilerimizi uygulamaya koyuyoruz. Erişilebilir ve yaşanabilir bir Şehitkamil için el birliğiyle dayanışma içinde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın desteği ve katılımıyla daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Başkan Yılmaz'ın, halkın taleplerine doğrudan yanıt verme çabası ve mahallelerde gerçekleştirdiği yerinde tespitlerle Şehitkamil'in sorunlarını çözmeye yönelik adımları, halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, halkın taleplerine hızlı cevap vermek ve mahallelerdeki sorunları çözmek adına düzenli olarak bu tür ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti. Başkan Yılmaz, yurttaşlarla kurulan diyalog ve şeffaf yönetim anlayışıyla daha erişilebilir ve yaşanabilir bir Şehitkamil hedefi yönünde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - GAZİANTEP