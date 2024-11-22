Yılmaz ve AB Büyükelçisi Görüştü - Son Dakika
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Yılmaz ve AB Büyükelçisi Görüştü

Yılmaz ve AB Büyükelçisi Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB ilişkileri ve işbirliklerini ele almak için Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti.

22.11.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü işbirliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır. Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır. Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devamını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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