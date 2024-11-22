Yılmaz ve Ossowski'den Türkiye-AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Yılmaz ve Ossowski'den Türkiye-AB İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

22.11.2024 16:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik süreci ele alındı.

Yılmaz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye-AB iş birliğinin daha güçlü hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması için atılması gereken adımlara dikkat çekti:

"Türkiye-AB ilişkilerinin genişletilmesi ve stratejik önceliğimiz olan üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin AB üyeliğinin yalnızca Türkiye ve AB için değil, bölgesel ve küresel barış ile uluslararası sistem açısından da önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin üyeliğinin AB'nin küresel etkisini artıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, görüşme sonunda Büyükelçi Thomas Ossowski'ye ziyaretleri için teşekkür ederek, Türkiye-AB iş birliğinin artarak devam edeceğini temenni etti.

Görüşme, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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