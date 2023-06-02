TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.
Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı.
Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Yine aynı görüntü! HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı - Son Dakika