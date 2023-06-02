Yine aynı görüntü! HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı - Son Dakika
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Yine aynı görüntü! HDP'liler Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı

02.06.2023 15:04

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

TÖREN BAŞLADI

Saat 14.00'te birleşimi başlatan Bahçeli, ilk yemini etti. Açılış konuşmasının ardından vekiller tek tek kürsüye çıkarak yemin etmeye başladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

Öte yandan TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR (13)
  • Ferdi dayfur: CHP'liler" belliki o sırada saf ayagına yatmışlar duymadım görmedim bilmiyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • cengiz: chp ye söyleyin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Kim bu vatan için hainlik peşindeyse, Rabbim fırsat vermesin inşAllah,bende kürdüm ama önce Türküm, sonsuza kadar gururluyum. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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