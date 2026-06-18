YKS İçin Önlemler Alındı - Son Dakika
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YKS İçin Önlemler Alındı

18.06.2026 13:52
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Bakan Çiftçi, YKS için 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK) yönelik tedbirler çerçevesinde ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personelin ve 6 bin 907 ekibin görev yapağını açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükünet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır. Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca T.C. kimlik kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 Nüfus Müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Eğitim, YKS, Son Dakika

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