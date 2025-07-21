YKS Sonuçları Eğitimdeki Sorunları Gösteriyor - Son Dakika
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Politika

YKS Sonuçları Eğitimdeki Sorunları Gösteriyor

21.07.2025 15:21
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CHP'li Suat Özçağdaş, YKS sonuçlarının eğitim sistemindeki çöküşü gösterdiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin, "Çocuklarımız okuduklarının ancak yarısını anlamakta ve cevap verebilmektedir. Bir ülkenin eğitim sisteminin nereye geldiğini bundan daha iyi gösterebilecek bir sonuç yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde, partide Yükseköğretimden Sorumlu Armağan Erdoğan ile birlikte YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 560 bin olduğunu, geçen yıl bu rakamın 3 milyon 120 bin olduğunu belirterek, "Burada ilk gördüğümüz şey, geçen yıla göre YKS'ye başvuranların sayısında düşme eğilimidir. Yaklaşık 600 binden fazla insan sınava katılmamıştır. Katılmamayı tercih etmiştir. Bunun sebebinin ne olduğunun araştırılması; günlük tartışmalardan, günlük demeçlerden, günlük siyasi itiş kakışlardan daha önemlidir. Bu, öğrencilerimiz tarafından eğitimin kendilerine yeterince fayda sağlamadığını mı düşünmelerinin sonucudur yoksa bir süre emek, zaman, para harcayıp 4 yıllarını boşa mı geçirdiklerini düşünmektedirler" diye konuştu.

'MATEMATİK TESTİ ORTALAMASI 40 SORUDA 6,6'

Özçağdaş, sınava başvurduğu halde girmeyenlerin sayısının da 209 bin olduğunu belirtti. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde doğru cevapların son derece düşük olduğunu ifade eden Özçağdaş, "Şöyle ki son sınıfta okuyan henüz yeni mezun olmuş öğrencilerin bile Matematik testi ortalaması 40 soruda 6,6. Fen Bilimleri'nde ise 20 soruda 4,6. Akılalmaz bir şey. Daha korkuncunu söyleyeyim; Temel Matematik'te hiç doğru cevabı olmayanların oranı yüzde 13, 1 ya da 2 yanlışı olanları da kattığınız zaman yüzde 39. Sınava giren 10 kişiden 4'ü 2 ya da daha az doğru cevap vermişler. Bu, çeyrek yüzyıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi eğitim anlayışının iflasıdır. Aynı şey, Alan Yeterlilik Testi'nde yüzde 32'dir; 2 ve daha az doğrusu olan. Fen Bilimleri'nde daha da kötüdür. Fen Bilimleri TYT'de 2 ve daha az doğrusu olanlar yüzde 43'tür. Peki, Türkçe'de durum nedir? 40 soruda son sınıflar arasında doğru ortalaması olanlar 21,7'dir. Tüm sınıflarda 21'dir. Çocuklarımız okuduklarının ancak yarısını anlamakta ve cevap verebilmektedir. Bir ülkenin eğitim sisteminin nereye geldiğini bundan daha iyi gösterebilecek bir sonuç yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

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