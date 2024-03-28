Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: Pazar günü sandıkta Yomra\'nın kazanımlarını koruyacağız

Politika

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, görevde oldukları 5 yılda Yomra'nın çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek "Pazar günü sandıkta Yomra'nın kazanımlarını koruyacağız" dedi.

Yomra'da 5 yıl boyunca hizmet ve eser belediyeciliği yaptıklarını kaydeden Bıyık, Yomra'da hizmet belediyeciliğinin devam etmek için hangi siyasi görüşe ve partiye mensup olursa olsun herkesin oyuna talip olduğunu söyledi.

Yomralılar'ın Pazar günü sandığa giderek özgürce oy kullanacaklarını ifade eden Bıyık "Görevde olduğumuz sürede ilçemiz önemli kazanımlar elde etmiştir. Eserlerimiz ortadadır. Uzun yıllar boyunca yapılmayan işleri Yomralılarla el ele vererek beş yılda yaptık. Bizim ilçemiz için hayallerimiz bitmedi. Yomra'yı oldukça modern bir yaşam alanı haline getirecek yeni projelerimiz var. Yomramızın kazanımlarını sürdürmesi, yeni projelerimizle ilçemizin daha da gelişmesi için herkesin oyuna ve duasına talibim" dedi.

Pazar günü genel seçim değil, yerel seçim yapılacağını da hatırlatan Bıyık, "Pazar günü cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, belediye başkanlarını seçeceğiz. 8 ay evvel cumhurbaşkanlığı seçimini yaptık. Ben hangi partiye mensup olursa olsun her bir hemşehrimin oyuna talibim. Pazar günü milletimizin kantarına çıkacağız. İnşallah rekor oyla seçileceğiz" diye konuştu. - TRABZON