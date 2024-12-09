Yoon Suk Yeol'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yoon Suk Yeol'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim sonrası yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

09.12.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a ilan ettiği kısa süren sıkıyönetim ile ülkede siyasi krize neden olmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası bir kötü haber daha geldi. Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi (CIO) ile polis ve savcılık tarafından hakkında ayrı soruşturmalar açılan Yoon için yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından bugün yürürlüğe konulan yasağın CIO tarafından talep edildiği açıklandı.

Sıkıyönetim kararı krize neden olmuştu

"Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan eden Yoon, Ulusal Meclis'in kararı tanımaması üzerine geri adım atarak uygulamayı 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı. Yoon'un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) dahil tüm partiler kısa süren sıkıyönetim uygulamasına sert tepki gösterirken, muhalefet Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis'e önerge sunmuştu. Görevden azil önergesinin oylaması PPP milletvekillerinin boykotu nedeniyle yapılamazken, polis, savcılık ve CIO, Yoon hakkında ayrı soruşturmalar başlatmıştı. Yoon'un, "vatana ihanet" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Hukuk, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Politika Yoon Suk Yeol'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yoon Suk Yeol'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.