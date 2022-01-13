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York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı - Son Dakika

York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı

13.01.2022 21:57
York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı

İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew'in hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları sebebiyle kraliyet unvanları elinden alındı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'in hakkında çıkan cinsel taciz istismar iddiaları nedeniyle Andrew'in tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı.

DAVA DEVAM EDERKEN UNVANLARI ALINDI

Prens Andrew'in yıllar önce cinsel istismar uyguladığına ilişkin dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi.

UNVANLARI, KRALİYET ÜYELERİNE DAĞITILACAK

İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, Prens Andrew'in "Majesteleri" unvanının da düşürüldüğü ve tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edilerek, Prens Andrew'in pozisyonunun Kraliyet ailesi arasında geniş çapta tartışıldığı aktarıldı.

Daha önce Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre adlı kişi Prens Andrew'in gençken kendisine "cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu" iddia etmişti. Giuffre, kendisi 17 yaşındayken Prens Andrew'in kendisine saldırıda bulunduğunu belirtmiş, Andrew iddiaları yalanlamıştı.

York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı - Son Dakika
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