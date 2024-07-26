Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kamışçık köyünü ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kamışçık köyünü ziyaret etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünü ziyaret ederek, Türkmen kültürünün tanıtıldığı stantları gezdi. Vali Özkan, köy halkıyla bir araya gelerek birliğe ve birlikteliğe şahit oldu.

26.07.2024 21:06
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünü ziyaret etti. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen Vali Özkan, Türkmen kültürünün tanıtılıp sergilendiği stantları gezdi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde asırlardır Türkmen kültürünün yaşatıldığı Kamışçık köyünü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları gezen Vali Özkan, bazlama yapan kadınlarla sohbet ederek, kolaylıklar diledi. Vali Özkan ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında köyde renkli görüntüler yaşandı. Vali Özkan'ı yöresel giysilerle karşılayan vatandaşlar, yöresel ürünlerini tanıttı.

Program sonrası konuşan Vali Özkan, "Kadim kültürümüzü yaşatan bu güzelim güzide köyümüzde birliğe ve birlikteliğe şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben köy muhtarımıza ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu onlara ki kadim kültürümüzü tanıtıp ayakta tutuyorlar. Hem dayanışmalarıyla hem de birliktelikleriyle geleceğe ve bizlere ümit veriyorlar" dedi.

Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, Vali Özkan'a ziyaretleri için teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.

Vali Özkan'a ziyaretinde Çekerek Kaymakamı Furkan Nezir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan da eşlik etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kamışçık köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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