YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, önceki Hatay'daki konuşmasında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasına ilişkin Mehmet Altınöz'den açıklama geldi. YRP İstanbul adayı Altınöz, Adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade etti.
YRP'den İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz, Beykoz Kanlıca'daki İskender Paşa Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Altınöz, adaylıktan çekilecekleri iddiaları hakkında sert konuştu.
Herhangi bir çekilmenin söz konusu olmadığını belirten Altınöz, son 15 gündür adaylıktan çekileceklerine ilişkin dedikoduları kesinlikle reddettiklerini söyledi. Altınöz, "Bu iddiaları ortaya atanlar ispat etmek durumundadır. İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
Pazar günü yapılacak yerel seçime yönelik kampanyalarının devam ettiğini belirten Altınöz, Erbakan'ın ne talimat verirse yerine getireceklerini ifade ederek, şu anda kampanyalarını devam ettirdiklerini söyledi. Altınöz, "Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenledikleri mitingde İstanbul adaylarını seçimden çekmek ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamıştı.
Erbakan, "Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?