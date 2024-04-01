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YSK Başkanı Yener'den Belediye Başkanlığı Sonuçları Açıklaması - Son Dakika
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Politika

YSK Başkanı Yener'den Belediye Başkanlığı Sonuçları Açıklaması

YSK Başkanı Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandığını açıkladı.

01.04.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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YSK Başkanı Yener: "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika YSK Başkanı Yener'den Belediye Başkanlığı Sonuçları Açıklaması - Son Dakika

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