YSK Başkanı Yener'den Belediye Başkanlığı Sonuçları Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.