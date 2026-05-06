Yumaklı, Azerbaycan Tarım Fuarı\'na Katıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19'uncu Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'da küresel gıda sistemlerini, iklim uyumlu tarımı ve suyu merkeze alan üretim planlama modelimizi konuştuk. Türkiye'nin 'Su Verimliliği Seferberliği' ve gıda arz güvenliği vizyonu, uluslararası platformlarda örnek alınan bir model haline gelmiştir. Bölgemizdeki ülkelerle el ele vererek küresel krizleri fırsata, ortak projeleri refaha dönüştürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.