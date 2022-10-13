Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi

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ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin çıkarılması Yunanistan'ı sinirlendirdi. Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'dan söz konusu karara ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. SYRIZA, ABD'nin Türkiye'yi cezalandırmak yerine ödüllendirdiğini belirtti.

"MİÇOTAKİS DOKTRİNİNİN YENİLGİSİ"

"Bir ulus olarak Miçotakis'in yenilgisine ve ABD'nin Türkiye'ye verdiği ödüle şahit olduk" ifadelerine yer verilen açıklamada, Miçotakis iktidarı da eleştirilerin odağı oldu. ABD'nin kararının Miçotakis doktrininin ciddi bir yenilgisi olduğu kaydedildi.

"ABD TÜRKİYE'YE ÖDÜL VERDİ"

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu, Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuyan ve Libya ile yeni muhtıralar imzalayan Türkiye'ye ceza yerine ödül verdi. Bu karar, hiçbir şey talep etmeden her şeyi veren 'sadık ve daimi müttefik' Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir. Miçotakis Hükümeti ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor" denildi.