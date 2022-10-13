ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin çıkarılması Yunanistan'ı sinirlendirdi. Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'dan söz konusu karara ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. SYRIZA, ABD'nin Türkiye'yi cezalandırmak yerine ödüllendirdiğini belirtti.
"Bir ulus olarak Miçotakis'in yenilgisine ve ABD'nin Türkiye'ye verdiği ödüle şahit olduk" ifadelerine yer verilen açıklamada, Miçotakis iktidarı da eleştirilerin odağı oldu. ABD'nin kararının Miçotakis doktrininin ciddi bir yenilgisi olduğu kaydedildi.
SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu, Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuyan ve Libya ile yeni muhtıralar imzalayan Türkiye'ye ceza yerine ödül verdi. Bu karar, hiçbir şey talep etmeden her şeyi veren 'sadık ve daimi müttefik' Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir. Miçotakis Hükümeti ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor" denildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde NDAA'ya Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getirilmişti.
Son Dakika › Politika › Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi - Son Dakika