Yunusemre Belediye Başkanı Personelin Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Personelin Bayramını Kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı öncesi birimleri ziyaret ederek personelinin bayramını kutladı. Başkan Balaban, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

14.06.2024 21:27
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, birimleri ziyaret ederek personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde birimleri ziyaret ederek personelinin bayramını kutladı. Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti. Güne belediye şantiyesinde başlayan Başkan Balaban burada işçilerle bir araya geldi. Daha sonra birimleri gezen Başkan Semih Balaban, personele iyi bayramlar diledi. Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Balaban, "Kurban Bayramı, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı mübarek bir dönemdir. Biz de bu vesileyle, belediyemizin değerli çalışanlarıyla bir araya gelmek ve bayramlarını kutlamak istedik. Tüm personelimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Personelin Bayramını Kutladı - Son Dakika

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