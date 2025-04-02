Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Bayramda Yuntdağı Mahallelerini Ziyaret Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yuntdağı bölgesindeki 15 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Halkla iç içe olmayı ve vatandaşlarla birebir temas kurmayı her zaman ön planda tutan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı'nda da bu geleneğini sürdürerek Yuntdağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balaban, bayram coşkusunu birlikte yaşamak, mahalle sakinleriyle sohbet etmek amacıyla Demirci, Sakallı, Recepli, Asmacık, Uzunlar, Karahüseyinli, Pınarköy, Süngüllü, Pelitalan, Karaveliler, Kozaklar, Küçükbelen Akçaköy Maldan ve İlyasçılar mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren ve bayramın manevi atmosferini birlikte paylaşan Başkan Semih Balaban, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Balaban'a belediye başkan yardımcıları ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti.

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarla kucaklaşan ve bayram sevincini paylaşan Başkan Balaban, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren en özel zamanlardır. Yuntdağı'ndaki hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların bayram sevincine ortak olmak bizler için çok kıymetli. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA