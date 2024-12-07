Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazaryeri'nde esnafa ve vatandaşlara hitap ederek sundurma ihtiyacını hızlı bir şekilde çözdüklerini açıkladı. Balaban, halkla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı ve esnafın taleplerini dinledi.

07.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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'Yunusemre'yi Hep Birlikte Yöneteceğiz' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa iyi kazançlar dileyen Başkan Balaban vatandaşlarla da sohbet etti.

Haftasonunu Laleli Pazaryeri ziyaretine ayıran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile birlikte esnafı gezdi. Esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Balaban, alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar ile sohbet etti. Talep ve önerileri de dinleyerek not alan Belediye Başkanı Balaban'a esnaf ve halkın ilgisi yoğundu.

Sundurma ihtiyacı hızla çözüldü

Laleli Pazaryerinde hizmet veren pazarcı esnafının öncelikli talebi olan ve halkın yağışlı havalarda zor anlar yaşadığı gerekçesiyle şikayet ettiği sundurma ihtiyacı da Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından hızla giderildi. Pazaryerindeki sundurma sorunun çözüme kavuşmasının ardından esnafın taleplerini dinleyen Başkan Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Seçildiğimiz günden bu yana halkımızın içinde olacağımızı söylemiştik. Sadece Laleli Pazaryerine bu üçüncü gelişimiz. Biz seçimden seçime değil her zaman halkın yanında olan bir belediye başkanı olacağımızı ifade ettik. ve bu sözümüzü fırsat buldukça yerine getiriyoruz. Laleli Pazaryeri esnafımızın daha önceki ziyaretimizde bizden sundurma talebi vardı. Yağışlı havalarda hem esnafımız hem de halkımız zor anlar yaşıyordu. Biz de hızla harekete geçerek bu isteği yerine getirdik. Yunusemre'de yaşayan 270 bin halkımızın her biri bizim için değerlidir. Ekiplerimize hızlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarcılar odamız, esnafımız ve halkımız ile el ele halkımızın daha konforlu pazaryerlerinde alışverişlerini yapmaları için elimizden geleni yapacağız." Pazar esnafı da yıllardır yaşadıkları sundurma sorunun kısa bir süre içerisinde çözen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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