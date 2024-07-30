Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akmescit, Kaynak ve Topçuasım Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Balaban, "Her zaman halkımızın yanındayız" dedi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akmescit, Kaynak ve Topçuasım'da esnaf ve vatandaşla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik etti. Akmescit, Kaynak ve Topçuasım da esnaf ve vatandaşla buluşan Balaban, Karaköy Spor Futbol Kulübü Alt Yapı Yaz Okulları sporcularını da ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Balaban, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydetti. Yunusemre'de yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Balaban, "Ekibimiz ile ilçemize yönelik en iyi hizmeti vermek için hiç durmadan çalışıyoruz. Her zaman halkımızın yanındayız. Sadece seçim dönemlerinde değil, seçildiğimiz andan itibaren halkımızlayız. Halkımızın taleplerini imkanlarımız dahilinde hayata geçireceğiz." dedi. - MANİSA