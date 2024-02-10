Yunusemre Belediye Meclisi 5 Yıllık Görev Süresini Tamamladı

Politika

Yunusemre Belediye Meclisi, 2019-2024 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, görev sürelerini tamamlayan meclis üyelerine teşekkür etti, belediye meclisi olarak 5 yılda güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. oturumu, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirildi. 31 Mart Yerel seçimleri öncesi son kez bir araya gelinen toplantıda 47 madde görüşüldü.

Toplantı sonrası meclis üyelerine seslenen Başkan Çerçi, acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktıklarını dile getirerek meclis üyelerine teşekkür ederek vedalaştı. Başkan Çerçi konuşmasında, "5 yıl hep birlikte güzel hizmetlere imza attık. Mecliste ufak tefek tartışmaların dışında kırıcı bir olay yaşanmadı. Allah hepinizden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda grup başkanları, başkanvekilleri ve meclis üyeleri de söz alarak düşüncelerini ifade ederek vedalaştı. Meclis sonrası Başkan Çerçi, meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA