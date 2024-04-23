Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Fazlası Araçları Sergiledi

Politika

Yunusemre Belediyesinin ihtiyaç fazlası 48 kiralık aracı 100. Yıl Meydanı'nda sergiledi. Araçları bugün itibari ile geri göndereceklerini duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, araçların maliyetinin yaklaşık 68 milyon TL olduğunu ifade etti.

Kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, araçların bugün itibariyle teslim edileceğini duyurdu. Açıklamada Başkan Balaban'a Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci, Emine Özge Arslan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İade edilecek araçların önünde konuşan Başkan Balaban, "Bizler yeni bir anlayışla şeffaf, kamudan yana, halkçı bir düşünceyle görev yapacağız. Bizden önceki anlayış tamamen israfa dayalı, kamunun kaynaklarını her konuda olumsuz bir şekilde kullanan, kişilere endeksli, kişisel çıkarların ön planda olduğu bir anlayışla bu belediye yönetilmiş. Bunları belgelere dayanarak süreç içerisinde tek tek açıklayacağız. Burada gördüğünüz belediyenin o kadar çok aracı varken gereksiz yere birçok araç kiralanmış. Bu anlayışla şuanda 48 araç tespit ettik. Bu araçlar olmadan da belediyenin filosu daha güçlü bir şekilde devam edebilir. Önemli olan anlayış ve planlamadır. 48 aracı iade ediyoruz. Bu araçlardan dolayı da çok büyük bir tasarruf yapacağız. Ama araç kiralama borcu 68 milyon gibi çok ciddi bir tutar. Bu anlayışı reddediyoruz" dedi.

Geçmiş yönetimin sergilediği yönetim anlayışından örnek veren Başkan Balaban, "Bir somut örnek vereyim. Belediyenin bin 721 metrekare yeri satılıyor. Kimi bilir kişi uzmanları metrekaresine 25 bin TL, kimisi 30 bin TL takdir ediyor. Ama bu alan metrekaresi 25 bin TL'den değil 8 bin 500 TL'den satılıyor. Bu fiyattan satılınca belediyenin kasasına 14 milyon 600 bin TL giriyor. Ama bilirkişilerin verdiği fiyattan satılsaydı belediyenin kasasına 43 milyon girecekti. Yaklaşık 30 milyonluk bir kamu zararı söz konusu. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz. En geç bir yıl içinde bu belediyeyi eskisinden çok daha güçlü ve çok daha nitelikli bir yapıya dönüştüreceğiz. Hiç kimse merak etmesin harika bir ekibimiz var. Tek amaçları da halka hizmet" diye konuştu. - MANİSA