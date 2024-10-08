Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar İçin Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar İçin Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar İçin Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Yunusemre Belediyesi, merkez mahalle muhtarlıklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlıyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, bu çalışmaların mahalle temsilcileri olan muhtarların önemine vurgu yaptı.

08.10.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Yunusemre Belediyesi, merkez mahalle muhtarlıklarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin temsilinde önemli yeri olan muhtarların vatandaşa daha etkin hizmet verebilmesi için ilçedeki merkez mahalle muhtarlıklarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Boyanan ve tadilattan geçen muhtarlıklar, vatandaşın daha güzel bir ortamda hizmet almasına imkan tanıyacak. Halkın ve ilçenin ihtiyaçlarının kendileri için öncelik olduğunun altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların vatandaş ile belediye arasında önemli bir köprü vazifesi yerine getirdiğini belirtti.

"Muhtarlarımız halkımızla köprümüzdür"

Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokrasimizin mahallemizdeki en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımız halkımız ve toplumumuz için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Muhtarlarımızın ihtiyaca cevap veren binalarda hizmet edebilmesi bizim önceliklerimizdendir. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar ile halkımız daha güzel binalarda muhtarlarımızdan hizmet alabilecek. Muhtarlarımızı ve halkımızı önemsiyor, 270 bin vatandaşımız için yoğun bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar İçin Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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