Yunusemre\'de kreş sayısı arttı

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında hizmete sunduğu 4 yeni kreşle ilçedeki öğrenci kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarırken, minikler ve aileler için önemli bir sosyal destek sağladı.

Sağlıklı nesiller ve mutlu aileler hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, çocukların erken yaşta nitelikli eğitim alabilmesi ve ailelerin sosyal hayata daha aktif katılabilmesi adına kreş yatırımlarına hız verdi. 2025 yılı içerisinde hizmete açılan 4 yeni kreşle birlikte ilçedeki kreş kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mutlu toplumun temelinin mutlu çocuklardan geçtiğini vurguladı. Başkan Balaban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için yoğun çaba harcıyoruz. Biliyoruz ki mutlu ailenin temeli mutlu çocuktur. Kadın kardeşlerimizin sosyal hayata katılabilmesinin yolu da kreşlerden geçiyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde kreş kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkardık. 2024 yılında 280 yavrumuz kreşlerimizden faydalanırken, bu sayıyı 2025 yılında 400'e yükselttik. Dört kreşimizle çocuklarımız ve aileleri artık çok daha mutlu" dedi.

Yeni açılan kreşlerin açılışlarının toplu bir programla gerçekleştirileceğini belirten Balaban, söz konusu programın CHP Genel Başkanı'nın katılımıyla yapılmasının planlandığını da sözlerine ekledi. - MANİSA