Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde belediye ek hizmet binası hizmete açılıyor - Son Dakika
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Politika

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde belediye ek hizmet binası hizmete açılıyor

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi\'nde belediye ek hizmet binası hizmete açılıyor

Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'nde yer alan belediye ek hizmet binası atıl vaziyetten kurtuluyor. Çevre mahallelere de hizmet verecek olan bina için çalışmalar hızlanırken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bölge halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

05.08.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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Yunusemre ilçesinde en büyük mahalle olan Muradiye'de bulunan belediye ek hizmet binası atıl vaziyetten kurtuluyor. Çevre mahallelere de hizmet verecek binada çalışmalar hızlanırken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban binada incelemelerde bulunarak bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Muradiye ve çevresinde yaşayan vatandaşlar belediye hizmetlerine yerinde ulaşabilecek. İlçenin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin sorunlarını çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban'a Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ve Birim Müdürleri eşlik etti. Ek hizmet binasını gezen Başkan Semih Balaban, inceleme sonrası yaptığı açıklamada binanın atıl halden kurtarılıp en kısa sürede hizmete açılarak vatandaşın kullanımına alınacağını belirtti.

"Hizmet vatandaşın ayağına gidecek"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Balaban konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Muradiye ilçemizin en büyük mahallesi. Bu mahallede binlerce kişi yaşıyor. Sadece Muradiye değil, çevre mahallelerde de büyük bir nüfus belediye hizmetlerine ulaşım için şehir merkezine gitme durumunda kalıyordu. Muradiye eski belediye binası atıl vaziyette duruyordu. Biz bu üzücü durumu tersine çevirmek için hızla harekete geçiyoruz. Binada hangi hizmetleri vatandaşımıza sunabiliriz diye incelemelerde bulunduk. Ek hizmet binası aracılığı ile belediye hizmetlerimizi halkımızın ayağına götürmüş olacağız. Muradiye'ye ve Yuntdağı'ndaki kırsal mahallelere hizmet verecek birimleri buraya taşıyacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde belediye ek hizmet binası hizmete açılıyor - Son Dakika

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