Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Yunusemre Kent Konseyi bünyesinde faaliyete geçen Kadın Meclisi, Süreyya Tabiat Parkı'nda ikinci toplantısını düzenledi. Toplantıda kadınların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

15.08.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Yunusemre Kent Konseyi şehrin sorunlarının tespitinde önemli çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Kent Konseyi bünyesinde faaliyete geçen Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Suzan Cömert Özata başkanlığında Süreyya Tabiat Parkı'nda ikinci toplantısını yaptı.

Yunusemre Kent Konseyi faaliyete geçirdiği Mahalle Meclislerinin yanına Kadın Meclisini de topladı. Süreyya Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen ikinci toplantıda kadınların sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkanlığını Suzan Cömert Özata'nın yaptığı kadın meclisi yürütme kurulu, günlük hayatta kadınların yaşadığı sorunların dile geldiği ve bu sorunların çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı olarak öne çıkıyor. Toplantı sonunda sanat terapisi ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapıldığını belirten meclis başkanı Suzan Cömert Özata toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayata dair beklentilerimizi ve umutlarımızı daha da pekiştirmek adına yaptığımız çalışma çok verimli geçti. Bunun için bize seminer veren, uzman klinik psikolog Doğancan Küçükağa'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu hizmeti sunan, destek olan belediyemize ve konseyimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm Yunusemre kadınlarına çağrımızdır: Gelin aramıza katılın, kentimizi daha yaşanabilir, güzel bir kent haline getirelim. Semih başkanımızın destekleriyle kadınlarımız artık kentin yönetiminde daha aktif rol alabilecek." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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