Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Demirçalı, 2 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
11.04.2026 15:18  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, iki yıllık görev sürecinde ilçede tapu tescil işlemlerinin 8 mahallede tamamlandığını ve çeşitli sosyal projelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, mali yapı güçlendirildi ve altyapı gibi alanlarda önemli adımlar atıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve başladığı ilk dönemde yalnızca 1 mahallede imar verilebilirken, bugün 8 mahallede tapu tescil işlemlerini tamamlayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevdeki iki yıllık hizmet sürecini düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüreğir Belediyesi 2. Yıl Değerlendirme Toplantısına CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İlçede hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve planlanan hizmetlere ilişkin detaylı bir sunum yapan Başkan Demirçalı, özellikle altyapı, sosyal belediyecilik, çevre düzenlemeleri ve kültürel projeler alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Başkan Demirçalı, "Yüreğir'i daha modern, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geride kalan iki yılda halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen projeleri hayata geçirdik. Basınımız aracılığıyla bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Demirçalı'nın, ilçede hayata geçirilen çalışmaları şu şekilde sıralandı:

"Göreve geldiğimizde belediyemizi 1 milyar 150 milyon TL borç yüküyle devraldık. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz disiplinli ve planlı mali yönetim anlayışıyla bu tabloyu tamamen değiştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede, geçmiş dönemden kalan 1 milyar 150 milyon TL'lik borcun tamamını ödedik. Böylece hem belediyemizin mali yapısını güçlendirdik hem de yerel ekonomiye önemli bir katkı sunduk."

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeye 2 yılda 2 kent lokantası kazandırıldığını söyleyerek, "Dervişler ve Başak kent lokantaları, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sunarken, sosyal belediyeciliğin somut örneklerini sergiliyor. Amacımız hiçbir vatandaşımızın sıcak yemek ve dengeli beslenmeden mahrum kalmamasıdır. Kent lokantalarımız, dayanışmanın ve sosyal adaletin buluşma noktasıdır" dedi.

35 yılda sadece 2 kreş yapılan Yüreğir'e, Başkan Demirçalı 2 yılda 2 yeni kreş kazandırdıklarının altını çizerek, "Minik Yürekler ve Yenidoğan Mahalle kreşi ile ilçede kreş sayısı 4'e yükseldi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde hizmete açtığımız Minik Yürekler Kreşi ve Yenidoğan Mahalle Kreşimiz ile çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini artırıyoruz. Yüreğir halkına daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla, kullanım süresini doldurmuş saha araçlarımızı yenileyerek araç filomuzu önemli ölçüde güçlendirdik. Toplam 29 yeni hizmet aracını filomuza dahil ederek, ilçemize daha hızlı, modern ve verimli hizmet sunma kapasitemizi artırdık. 9 yeni parkın yapımını tamamladık ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Toplam 206 parkımızın iyileştirmesini gerçekleştirerek nitelik kazandırdık. Whatsapp iletişim hattını devreye aldık. Çağrı Merkezimizi yeniledik, gelen 140 bin çağrıyı cevapladık, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm sunduk. Halk Masası'na başvuran 12 bin vatandaşımızın sorununu çözdük" diye konuştu.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışını rehber edindiklerini belirten Demirçalı şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Belediye ekiplerimiz, taziye çadırı ve yemek ikramı hizmetleri ile cenaze evlerinin misafir yükünü hafifletiyor. Bu kapsamda, Yüreğir'de iki yılda 500 bin kişilik taziye yemeği desteği sağladık. Yüreğir'de sporu ve sporcuları her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, amatör spor kulüplerine ve altyapının gelişimine kapsamlı destek sağlıyoruz. Yüreğir Belediyesi Spor Okullarımızda 26 branşta 40 bin genci sporla buluşturduk. Yüreğir Belediyesi, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine 1 milyon 350 bin TL'lik nakdi destek sağladı."

Göreve başladığı ilk dönemde yalnızca bir mahallede imar durumu verilebilirken, bugün sekiz mahallede tapu tescil işlemlerini tamamlayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını vurgulayan Demirçalı, "Planlı ve etaplı şekilde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 17 mahallede imar uygulamaları aralıksız devam ediyor. 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen bu süreçle birlikte; daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Yüreğir inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Politika, Yüreğir, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları
Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı

16:12
Dehşet anları kamerada Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:23:21.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.