Başkan Demirçalı, 2 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve başladığı ilk dönemde yalnızca 1 mahallede imar verilebilirken, bugün 8 mahallede tapu tescil işlemlerini tamamlayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevdeki iki yıllık hizmet sürecini düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüreğir Belediyesi 2. Yıl Değerlendirme Toplantısına CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İlçede hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve planlanan hizmetlere ilişkin detaylı bir sunum yapan Başkan Demirçalı, özellikle altyapı, sosyal belediyecilik, çevre düzenlemeleri ve kültürel projeler alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Başkan Demirçalı, "Yüreğir'i daha modern, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geride kalan iki yılda halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen projeleri hayata geçirdik. Basınımız aracılığıyla bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Demirçalı'nın, ilçede hayata geçirilen çalışmaları şu şekilde sıralandı:

"Göreve geldiğimizde belediyemizi 1 milyar 150 milyon TL borç yüküyle devraldık. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz disiplinli ve planlı mali yönetim anlayışıyla bu tabloyu tamamen değiştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede, geçmiş dönemden kalan 1 milyar 150 milyon TL'lik borcun tamamını ödedik. Böylece hem belediyemizin mali yapısını güçlendirdik hem de yerel ekonomiye önemli bir katkı sunduk."

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeye 2 yılda 2 kent lokantası kazandırıldığını söyleyerek, "Dervişler ve Başak kent lokantaları, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sunarken, sosyal belediyeciliğin somut örneklerini sergiliyor. Amacımız hiçbir vatandaşımızın sıcak yemek ve dengeli beslenmeden mahrum kalmamasıdır. Kent lokantalarımız, dayanışmanın ve sosyal adaletin buluşma noktasıdır" dedi.

35 yılda sadece 2 kreş yapılan Yüreğir'e, Başkan Demirçalı 2 yılda 2 yeni kreş kazandırdıklarının altını çizerek, "Minik Yürekler ve Yenidoğan Mahalle kreşi ile ilçede kreş sayısı 4'e yükseldi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde hizmete açtığımız Minik Yürekler Kreşi ve Yenidoğan Mahalle Kreşimiz ile çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini artırıyoruz. Yüreğir halkına daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla, kullanım süresini doldurmuş saha araçlarımızı yenileyerek araç filomuzu önemli ölçüde güçlendirdik. Toplam 29 yeni hizmet aracını filomuza dahil ederek, ilçemize daha hızlı, modern ve verimli hizmet sunma kapasitemizi artırdık. 9 yeni parkın yapımını tamamladık ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Toplam 206 parkımızın iyileştirmesini gerçekleştirerek nitelik kazandırdık. Whatsapp iletişim hattını devreye aldık. Çağrı Merkezimizi yeniledik, gelen 140 bin çağrıyı cevapladık, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm sunduk. Halk Masası'na başvuran 12 bin vatandaşımızın sorununu çözdük" diye konuştu.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışını rehber edindiklerini belirten Demirçalı şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Belediye ekiplerimiz, taziye çadırı ve yemek ikramı hizmetleri ile cenaze evlerinin misafir yükünü hafifletiyor. Bu kapsamda, Yüreğir'de iki yılda 500 bin kişilik taziye yemeği desteği sağladık. Yüreğir'de sporu ve sporcuları her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, amatör spor kulüplerine ve altyapının gelişimine kapsamlı destek sağlıyoruz. Yüreğir Belediyesi Spor Okullarımızda 26 branşta 40 bin genci sporla buluşturduk. Yüreğir Belediyesi, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine 1 milyon 350 bin TL'lik nakdi destek sağladı."

Göreve başladığı ilk dönemde yalnızca bir mahallede imar durumu verilebilirken, bugün sekiz mahallede tapu tescil işlemlerini tamamlayarak kentsel dönüşümün önünü açtıklarını vurgulayan Demirçalı, "Planlı ve etaplı şekilde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 17 mahallede imar uygulamaları aralıksız devam ediyor. 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen bu süreçle birlikte; daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Yüreğir inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA