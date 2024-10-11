Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması

Yüreğir Belediyesi\'nden Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması

Yüreğir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocukları eğlenceli aktivitelerle bir araya getirdi. Etkinliklerde resim atölyeleri, müzik ve dans gösterileri gibi birçok etkinlik yapıldı.

11.10.2024 14:28  Güncelleme: 14:38
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Yüreğir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde dünya genelinde kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek ve bu özel günü coşkuyla kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Kızlarımıza Sözümüz Var' sloganıyla Minik Yürekler Kreşi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevindeki gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocuklar, günün anlam ve önemi çerçevesinde aktiviteler yaptı.

3 kreşte düzenlenen etkinlikler bünyesinde, resim atölyesinden, müzik gösterilerine, yüz boyama etkinliklerinden dans gösterilerine, meslek gösterilerinden, sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katılım gösteren çocuklar, günün anlam ve önemi ile doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Hayatımızın rengi ve neşesi kızlarımızın 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kız çocuklarımızın güçlü ve özgüvenli bir birey olarak toplumda yer alabilmesi, kapsayıcı ve nitelikli eğitimle buluşmasından geçiyor. İşte bu yüzden kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve geleceklerinde iyileşme gerçekleştirmek amacıyla çalışıyoruz. Çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşayabilecekleri, hayallerinin gerçek olduğu bir dünyayı oluşturmak biz yetişkinlerin elinde" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüreğir Belediyesi'nden Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması - Son Dakika

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