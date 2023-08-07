Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle askerlikten faydalanabilecek - Son Dakika
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle askerlikten faydalanabilecek

07.08.2023 17:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sırakaya, yapılan değişikliklerin sadece bedelli askerliği kapsadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddiaların yer aldığına dikkati çekti.

Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeleriyle olan güçlü bağlarına zarar verebilecek bu haber, söylenti ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Zafer Sırakaya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle askerlikten faydalanabilecek - Son Dakika


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