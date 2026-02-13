Yusuf Alemdar\'ın biyografisindeki bilgiye üniversiteden yalanlama: Bizden mezun olmadı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, mezun olduğunu ifade ettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden (DAÜ) mezun olmadığı ortaya çıktı. Alemdar'ın biyografisinde söz konusu üniversiteden mezun olduğu bilgisi yer alırken, DAÜ'den yapılan açıklamada böyle bir kaydın bulunmadığı bildirildi.

"ÖĞRENCİMİZ OLMADI, DAÜ DİPLOMASI DA YOK"

Konuyla ilgili Kıbrıs gazetelerinden birine açıklamalarda bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, "Son günlerde ülkemiz haber ve medya kanallarında 'Yusuf Alemdar'ın üniversitemiz diplomasına sahip olup olmadığına ilişkin çeşitli haber ve spekülasyonlar yapılmaktadır. Kamuoyunda yanlış izlenimlerin oluşmasını engellemek ve konuya açıklık getirmek amacıyla, görülen lüzum üzerine açıklama yapıyoruz. Söz konusu 'Yusuf Alemdar'ın Üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığı, öğrencimiz olmadığı ve DAÜ diploması bulunmadığı tarafımızca teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Açıklama sonrası Alemdar'ın özgeçmişinde yer alan eğitim bilgisi yeniden gündeme gelirken, konuya ilişkin Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan henüz bir açıklama yapılmadı.